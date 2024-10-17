هاريس تؤكد أنّ رئاستها لن تكون استمرارا لرئاسة بايدن

أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشّحة الديمقراطية لانتخابات البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أنّها في حال فازت بالانتخابات فإنّ ولايتها “لن تكون استمرارا” لولاية الرئيس جو بايدن.

وردّا على سؤال بشأن قولها سابقا إنّها لو كانت مكان بايدن لما فعلت أيّ شيء بطريقة مختلفة عمّا فعله، قالت هاريس إنّ “رئاستي لن تكون استمرارا لرئاسة جو بايدن”. وأضافت ”على غرار أيّ زعيم جديد يتولّى منصبه، سأحمل خبرتي وتجاربي المهنية وأفكاري الجديدة”.

واردفت نائبة الرئيس التي ستحتفل يوم الأحد المقبل بعيد ميلادها الستين، “أنا أمثّل جيلا جديدا من القادة”. واتهمت منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـ”التقليل من شأن” الأميركيين. وقالت “يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادرا على مواجهة الانتقادات دون أن يهدّد أصحابها بإيداعهم السجن”.