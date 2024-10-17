الامارات | هل يحق للمطلقة المطالبة بمصاريف دراسية لأبنائها باثر رجعي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أنا حاليا في طور الطلاق من زوجي، ورزقت منه بثلاثة أطفال، وكنت أدفع من مالي ، مصاريف الدراسة لأبنائي، وسؤالي هو : هل في انهاء العلاقة الزوجية .. هل يمكنني أن أطلب منه أن يعيد لي ما دفعته من رسوم دراسية ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

المصاريف الدراسية من التزامات ولي المحضون وبالتالي من حق السائلة مطالبة طليقها بأي رسوم أو مصاريف دراسية تكون سددتها ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، ولديها ما يثبت أنها قامت بسداد هذه المصاريف من ماله .

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