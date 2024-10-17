“سواني” تُوقّع اتفاقية تطوير مشروع الطاقة الشمسية مع “ترشيد” لتوفّير حلول الطاقة النظيفة في مزرعة شقراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّعت شركة “سواني”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي تختص بمنتجات ألبان الإبل، اتفاقية تطوير مشروع الطاقة الشمسية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر إحدى الشركات التابعة لها، حيث تقوم بموجبها بتزويد مزرعة “سواني” في محافظة شقراء بمنظومةٍ خاصةٍ لإنتاج الطاقة النظيفة تخدم مساحةً تقارب 6 ملايين متر مربع، وذلك في واحدٍ من أهم منجزات “سواني” في مجال الاستدامة منذ

وتسعى سواني لأن تكون مثالًا يُحتذى في إنتاج الألبان وقطاع الأغذية والمشروبات بشكلٍ عام؛ عبر إبراز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة وتبني حلول الطاقة النظيفة من أجل مستقبلٍ مستدام، إلى جانب التزام الشركة بالحفاظ على معايير الجودة العالية والاستدامة بما يواكب حس المسؤولية المتعمق لديها، ويتماشى مع مبادئها في نواحي البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين، أنّ هذا الاتفاق يأتي ضمن التزامنا المستمر بتبني وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الانتقال إلى أنظمة الطاقة المُتجدّدة، وباعتبار حماية البيئة ركيزة أساسية في رؤية 2030، ونتطلع أن تكون هذه المبادرة مصدرًا لإلهام المنشآت داخل المملكة وخارجها.

من جهته، عد الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد وليد الغريري، هذه الشراكة مع سواني، بالخطوة المحورية في التزام ترشيد بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، مؤكدًا أن هذه الشراكة تؤكد التزامنا المشترك بالاستدامة وتركز على أهمية دمج الطاقة النظيفة في القطاعات الوطنية المختلفة.

وأضاف أنه من خلال تطبيق حلول الطاقة الشمسية لمزرعة سواني في شقراء، تضع “ترشيد” مثالًا يُحتذى به لمشاركة القطاع الخاص في تبني الممارسات المستدامة، كما أن هذه الخطوة تعكس مدى التعاون المشترك بين شركات صندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن شركة سواني تسهم بشكلٍ فاعلٍ في جهود تنويع الاقتصاد السعودي ودعم قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، من خلال تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية من منتجات ألبان الإبل الفاخرة.

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