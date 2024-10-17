شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم الأوروبية وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام تعاملاتها اليوم، مع ترقب لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدًا، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تداولاته على تراجع بنسبة 0.2 بالمئة. وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو (ستوكس 50) عند أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.وسجل المؤشر (كاك 40) الفرنسي أداءً أضعف من معظم البورصات الأوروبية الكبرى بانخفاض بلغ 0.4 بالمئة.في المقابل، أغلق المؤشر (إيبكس) الإسباني عند أعلى مستوياته منذ يناير عام 2010، بينما تراجع المؤشر (داكس) الألماني 0.1 بالمئة عن مستوى مرتفع غير مسبوق سجله أمس الثلاثاء.