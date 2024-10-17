شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الصياد.. 10 معلومات عن أكبر بدر يزين سماء الأرض الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزين قمر الصياد العملاق، سماء الكرة الأرضية الليلة، وسيكون القمر مرئيًا و مكتملًا بشكل خاص، حتى صباح غدا الجمعة وسيتراجع إلى شكل أحدب متناقص، وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما تتزامن مرحلة اكتمال القمر مع نقطة الحضيض، حيث تقع هذه النقطة على طول مسار القمر المداري، عندما يكون القمر في المتوسط ​​على بُعد 226 ألف ميل (363300 كيلومتر) من الأرض.

ستكون أمامك الليلة فرصة لرؤيته بوضوح قبل اختفائه خلال الليالي القادمة، وفيما يلي نستعرض أهم المعلومات عن قمر الصياد :

1.أكبر قمر عملاق زين سماء الأرض خلال 2024.



2.سمي بهذا الاسم لأنه يتزامن مع فترة الصيد،حيث يكون الخريف هو الوقت الأنسب لهذه المهمة .



3. ضوءه الساطع قد يحجب رؤية زخات شهب الجباريات، وستبلغ زخات الشهب السنوية ذروتها في الرؤية بين 21 و22 أكتوبر.

4.سيظهر قرص القمر أكثر سطوعًا بنسبة 14% وأكبر بنسبة 30% مما كان عليه.

5.يعدّ هذا القمر المكتمل هو الثالث من 4 أقمار عملاقة متتالية متوقعة هذا العام، بحسب «ناسا».

6. سيكون على بعد 222095 ميلاً (357428 كيلومتراً) فقط من الأرض، مما يجعله أقرب قمر مكتمل لعام 2024.

7.يظهر باللون البرتقالي نتيجة للتأثيرات البصرية التي تنطوي على مرور الضوء عبر الغلاف الجوي للأرض.

8.يحمل عدة أسماء مثل قمر الصقيع الأول وقمر الأوراق المتساقطة .

9.قمر الصياد هو أول قمر مكتمل بعد الاعتدال الخريفي.

10.سيظل مرئياً في السماء حتى صباح الجمعة، وسيتراجع إلى شكل أحدب .