تكنولوجيا: هاتف vivo Y300 Plus ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo اليوم بشكل رسمي عن هاتف vivo Y300 Plus الذي ينطلق برقاقة Snapdragon 695، وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يتوفر بسعر 285 دولار.

يتميز هاتف Y300 Plus بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة سطوع بنسبة 1300 nits، كما تدعم الشاشة الإستجابة للمس بالأصابع الرطبة.

وتدعم vivo هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هاتف vivo Y300 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل

كما يدعم Y300 Plus بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل AI Erase، و AI Photo Enhance، مع صور Portrait بتصميم خاص، كما يأتي الهاتف بعدد 5 من فلاتر الفيديو.

ويتميز هاتف vivo Y300 Plus بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأخضر، كما ينطلق الجهاز بسعر 285 دولار.

المصدر