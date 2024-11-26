تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MatePad Pro 13.2 2024 بسعر يبدأ من 680 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن جهاز MatePad Pro 13.2 2024 اللوحي الذي يأتي بإختيار في شاشة تدعم خفض الإنعكاسات، كما ينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 680 يورو.

يتميز جهاز MatePad Pro اللوحي للعام 2024 بشاشة OLED مرنة وبحجم 13.2 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 2880 في 1920 بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 1000 nits.

ويتوفر MatePad Pro 13.2 2024 باثنان من الإختيارات في الشاشة، حيث يتميز النموذج الأول بتصميم لامع في الشاشة، بينما يأتي النموذج الثاني بطبقة من طلاء “nano-magnetic” بصري، مع تقنية حفر نانو لدعم خفض الإنعكاسات.

كما تضم الشاشة في الوضع الأفقي نتوء للكاميرة الأمامية، وتدعم الشاشة أيضاً فتح حتى 4 تطبيقات، مع ميزة تعديل نسبة العرض إلى الإرتفاع.

أيضاً يدعم الجهاز اللوحي الإتصال بلوحة مفاتيح مغناطيسية ذكية، والجيل الثالث من قلم M Pencil، ويدعم تحرير الوثائق، ورسم الصور، وأيضاً دعم إضافة التعليقات التوضيحية، مع دعم إجراء المكالمات.

وينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل HarmonyOS NEXT الذي يرتكز على HarmonyOS 4.3، كما ينطلق الجهاز بمساعد Xiaoyi الذكي، مع نموذج “Pangu” اللغوي لتقنية الذكاء الإصطناعي، لدعم تسجيل الملاحظات، وتحويل كتابة اليد إلى ملاحظات منسقة، كما تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي تصحيح وتلخيص النصوص.

أيضاً يتميز MatePad Pro 13.2 (2024) بوزن 580 جرام، وسماكة 5.5مم، كما يأتي الجهاز بعدد 6 من المكبرات الصوتية، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

كما ينطلق الجهاز اللوحي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، أيضاً يأتي الجهاز بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.2.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10100mAh وتقنية الشحن السريع، ويتوفر MatePad Pro 13.2 (2024) باثنان من النماذج على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، وسعر 680 يورو.

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