شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تعلن طرح خدمة الكتب الصوتية في بلدان جديدة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Spotify خدمة الكتب الصوتية العام الماضي، وكانت هذه الخدمة المميزة متاحة فقط في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا.

الدول المستفيدة من خدمة الكتب الصوتية لـ Spotify

وأعلنت Spotify، اليوم طرح هذه الخدمة أخيرا لتشمل المزيد من البلدان، لذا فإذا كنت تبحث عن خدمة تركز على الكتب الصوتية فقد تم الإعلان عن طرح تلك الخدمة للعملاء المحتملين في بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا.

وأكدت Spotify، أن جميع البلدان التي ستحصل على خدمة الكتب الصوتية جزء من اتحاد البنلوكس، فقد وقع الاختيار هذه الأماكن الأربعة حيث اللغة المنطوقة الرئيسية هي الهولندية "ما يقرب من 80 %"



وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري لشركة سبوتيفاي، أنطوان مونين، إن الشركة تهدف تسليط الضوء على التقاليد الأدبية الغنية لهذه المنطقة، مع 15 ألف عنوان فرنسي و15 ألف عنوان هولندي وفلمنكي.



معدلات استخدام Spotify في أوروبا

ومنذ إطلاقها قبل أكثر من عام، شهدت Spotify زيادة في تفاعل المستخدمين بين المستمعين الذين بدأوا كتابًا صوتيًا لأول مرة، فعلى سبيل المثال، قضى العملاء في الولايات المتحدة ما متوسطه خمس ساعات إضافية على Spotify خلال أول شهرين بعد بدء كتاب.

وفي وقت سابق، كانت كشفت Spotify أن 28 % من مستخدميها موجودون في أوروبا، على الرغم من أنه ربما لا يقترب من عدد المستخدمين في الولايات المتحدة، إلا أن إطلاق خدمة الكتب الصوتية الخاصة بها يمثل فرصة جيدة لـ Spotify لزيادة حصتها في السوق في أوروبا.

كما كشفت Spotify أنها تقدم لكل مشترك فردي في Premium، بالإضافة إلى مديري الخطط لحسابات Family وDuo، 12 ساعة من الاستماع شهريًا في هذه الأسواق الجديدة، لذا ما عليك سوى اختيار أي كتاب يحمل علامة "مضمن في Premium" لبدء الاستماع، بعد استخدام 12 ساعة قبل تحديث دورة الفوترة الشهرية، كما يمكن للعملاء في أوروبا شراء رصيد إضافي لمدة 10 ساعات مقابل 9.99 يورو.