شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يرصد نمو سوق الهواتف الذكية العالمية فى الربع الثالث من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة Canalys نتائجها الأولية حول سوق الهواتف الذكية العالمية للربع الثالث من عام 2024، ويشير التقرير إلى أن الشحنات زادت بشكل تسلسلي وسنوي، ويعزى المحللون هذا النمو في المقام الأول إلى دورة الاستبدال المستمرة من يوليو إلى سبتمبر، وسط منافسة شديدة.

تمكنت شركة سامسونج من الاحتفاظ بمركزها الأول في الربع الثالث، على الرغم من أن ذلك كان متقاربًا حيث قامت شركة آبل بمطابقة حصتها في السوق عند تقريبها إلى أرقام صحيحة.

كذلك أكملت شاومي وأوبو وفيفو قائمة الخمسة الأوائل، والجدير بالذكر أن آبل حققت أعلى حجم مبيعات لها في الربع الثالث على الإطلاق، مدفوعًا بالطلب القوي على آيفون 15 والأجهزة الجديدة المتوقعة التي تتميز بذكاء آبل المتوقع هذا الشهر.

أداء سوق أبل

أدى التحول نحو الأجهزة المتميزة إلى تعزيز شحنات شركة آبل بشكل كبير، من المتوقع أن يعزز آيفون 16 مكانة آبل، مما قد يجعلها شركة الهواتف الذكية الرائدة في الربع الرابع.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الأول من عام 2025 حيث تقوم شركة آبل بتوسيع ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أسواق مثل أوروبا والصين، على الرغم من أن هذه المناطق قد تشهد تأخيرًا طفيفًا.

ومع اقترابنا من موسم التسوق في العطلات، يبدو السوق قويًا مع وجود أحداث مهمة مثل الجمعة السوداء في نوفمبر، وعيد الميلاد في نهاية العام.

ويسلط تقرير Canalys الضوء على التحسينات في سوق الهواتف الذكية، لكنه يشير إلى أن بعض البائعين لا يزالون يواجهون تحديات على مستوى العالم، وتشمل هذه الصعوبات في توليد الطلب والعقبات التنظيمية، وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي.

يظل المشهد التنافسي ديناميكيًا حيث تسعى الشركات جاهدة لجذب اهتمام المستهلكين من خلال الابتكار والتوسعات الإستراتيجية، وبينما تتغلب العلامات التجارية على هذه التحديات، فإنها تهدف إلى الاستفادة من الفرص القادمة خلال فترات التسوق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.