شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطرح ميزة Miniplayer وخصائص أخرى.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن YouTube للتو عن حوالي عشرين من التعديلات والتحديثات لتطبيق الهاتف المحمول ومشغل الويب وتطبيق التلفزيون.

وفيما يلى نعرض كيف يتم تغيير التحديث واستخدام الأشخاص للخدمة.

أصبحت تعديلات السرعة أكثر تفصيلاً، و ستكون هناك الآن سرعة تشغيل قابلة للضبط الدقيق، مع تعديلات بزيادات قدرها 0.05 ، قبل هذا التغيير كانت خيارات الضبط مقيدة بزيادات قدرها 0.25.

كما يحصل المشغل المصغر على الهاتف المحمول Miniplayer على بعض الميزات الجديدة، وسيتمكن المشاهدون من تغيير حجم المشغل وتحريكه حسب الرغبة، ويقول YouTube إن هذا "مثالي لأولئك الذين يحبون البحث عن المزيد من مقاطع الفيديو لإضافتها إلى قوائم الانتظار الخاصة بهم أثناء مشاهدة مقطع فيديو بالفعل."

وتحصل قوائم التشغيل على عملية تجميل حديثة ، ومنها ميزة قائمة تشغيل تعاونية جديدة، ويمكن للمستخدمين إرسال رمز الاستجابة السريعة أو رابط الويب لدعوة الأصدقاء والعائلة للمساعدة في قائمة تشغيل معينة ، وستكون هناك قريبًا ميزة التصويت، للسماح لك ولأصدقائك بتنظيم أفضل تشكيلة ، ويقدم موقع YouTube صورًا مصغرة مخصصة لقوائم التشغيل هذه.

وأصبح بإمكان مستخدمي YouTube القياسيين الوصول إلى Sleep Timer، بعد أن اختبرت الشركة الميزة مع أعضاء Premium في وقت سابق من هذا العام ، وهذا هو بالضبط ما يبدو عليه الأمر، و إذا كنت شخصًا يحب النوم على نغمات فسيضمن المؤقت إيقاف تشغيل YouTube في مرحلة ما.

ويحصل YouTube TV على واجهة مستخدم محدثة للفيديوهات القصيرة، والتي قد تكون مفيدة لأن هذا المحتوى لا يتوافق دائمًا مع شاشات التلفزيون، وبالمناسبة يمكن الآن أن تستمر فيديوهات Shorts لمدة تصل إلى ثلاث دقائق، لذا لم تعد ترقى إلى مستوى اسمها بعد الآن.

وأخيرًا، توفر المنصة شارات لكل من YouTube وYouTube Music ،و يبدأ طرح معظم هذه الأدوات اليوم، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أيام قبل أن يتم تحديث حسابك الخاص على YouTube.