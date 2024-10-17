شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتصالات الأمريكية تدرس تأثير "حدود باقات الإنترنت" على المستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

تدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية رسميًا، حدود بيانات النطاق العريض لاستخدامات الانترنت وتأثيرها على المستهلكين.

ووافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية أمس على إشعار بالتحقيق لفحص ما إذا كانت حدود البيانات تضر بالمستهلكين والمنافسة، بالإضافة إلى سبب استمرار حدود البيانات "على الرغم من زيادة احتياجات النطاق العريض" و"القدرة الفنية على تقديم خطط بيانات غير محدودة"، كما رصدتها Engadget في وقت سابق .

وتتضمن العديد من خطط الإنترنت حدًا للبيانات يحد من مقدار النطاق الترددي الذي يمكنك استخدامه كل شهر، وإذا تجاوزت حد البيانات، فسيقوم مزودو خدمة الإنترنت عادةً بفرض رسوم إضافية أو إبطاء الخدمة، وبدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية لأول مرة في دعوة المستهلكين للتعليق على حدود بيانات النطاق العريض في يونيو الماضي، ويمكنك الآن قراءة المئات منها على موقع الوكالة على الويب .

وقال أحد المستخدمين ، شخصيًا أصبح تجنب حد بيانات النطاق العريض الذي يفرضه مزود خدمة الإنترنت الخاص بي صعبًا بشكل متزايد مع كل العروض التي كنت أبثها والألعاب التي تستهلك مساحة تخزين كبيرة والتي أقوم بتنزيلها كل شهر. في الواقع، هذا هو أحد الأسباب التي جعلتني أبدأ في مشاهدة أقراص DVD مرة أخرى ، على الأقل بدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية في إجبار مزودي خدمة الإنترنت على الكشف بشكل أكثر وضوحًا عن شروط خططهم في "ملصقات التغذية" الجديدة التي تم فرضها في وقت سابق من هذا العام .

وفي بيان صحفي، قالت جيسيكا روزينورسيل رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية: "بالنسبة لمعظم الناس في الولايات المتحدة، فإن تقنين استخدامهم للإنترنت أمر غير وارد وغير عملي ، كما إن تقييد بيانات المستهلكين يمكن أن يقطع اتصال الشركات الصغيرة بعملائها، ويفرض رسومًا على الأسر ذات الدخل المنخفض، ويمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الأدوات التي يعتمدون عليها للتواصل".