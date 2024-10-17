شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Shopping يحصل على ميزة "من أجلك" للمنتجات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت خدمة Google Shopping موجزًا ​​مخصصًا يعرض لك سلسلة من المنتجات التي قد تعجبك ، وتظهر الميزة الجديدة التي ستتوفر على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، عند الانتقال إلى شوبينج دوت جوجل دوت كوم .

وفي أعلى الصفحة، سترى دائرة من المنتجات التي اشتريتها مؤخرًا، مما يسمح لك بالعودة إلى البحث، ولكن بمجرد التمرير لأسفل، سيعرض لك Google المنتجات الموصى بها ومقاطع الفيديو المضمنة المتعلقة بالعناصر التي قد تكون مهتمًا بها، وستستخدم Google عمليات البحث الأخيرة ومقاطع الفيديو على YouTube لتخصيص موجزك.

وإذا صادفت شيئًا في موجز الأخبار الخاص بك لا يعجبك، فيمكنك الضغط على زر "عدم الإعجاب" لمنع Google من عرض أي شيء مشابه، ويبدو إعداده مشابهًا جدًا لصفحات "من أجلك" التي تعتمد على الخوارزمية والتي ظهرت على منصات مثل TikTok و Instagram وThreads وحتى YouTube .

تخيل متجرًا مصممًا خصيصًا لاهتماماتك الحالية، وهذا ما سعينا إلى إنشائه هنا"، هذا ما قاله شون سكوت، نائب رئيس شركة جوجل والمدير العام للتسوق الاستهلاكى لموقع The Verge خلال إحاطة إعلامية.

كما تطرح جوجل علامة تبويب للعروض المخصصة والتي ستعرض المنتجات المصممة خصيصًا لاهتماماتك، و لن ترى أي تخصيص إذا لم تكن مسجلاً الدخول إلى Google.

هذا ليس التحديث الرئيسي الوحيد الذي تقوم به جوجل لتجربة التسوق ، والآن عندما تبحث عن منتج في جوجل ثم تضغط على علامة التبويب "التسوق"، وسترى ملخصًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى مع نصائح حول ما يجب البحث عنه.

وأثناء التمرير لأسفل، سترى المنتجات أسفل عنوان "أفضل التوصيات"، إلى جانب نبذة عن سبب وجوب التفكير فى كل منها.

وتطرح شركة جوجل تجربة التسوق الجديدة لمستخدمي الهواتف المحمولة وأجهزة سطح المكتب فى الولايات المتحدة "خلال الأسابيع المقبلة، بدءًا من اليوم".