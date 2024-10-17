الامارات | رجل يقاضي بلديته لأنها لا تسمح له بالبحث عن (C.D) في القمامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قدم رجل من المملكة المتحدة يدعى جيمس هاولز دعوى قضائية ضد مجلسه المحلي لمحاولة استعادة قرص كمبيوتر صلب يحتوي على 8000 وحدة من عملة بيتكوين، تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 647 مليون دولار.

وتعود القصة إلى عام 2013، حين ألقى شريك هاولز آنذاك القرص الصلب عن طريق الخطأ مع مجموعة من المهملات في القمامة. وفي ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين أقل بقليل من مليون جنيه إسترليني، وقد ارتفعت قيمة هذه العملات كثيرًا في السنوات التي تلت ذلك، ولذا كان هاولز يحاول إقناع حكومته المحلية منذ ذلك الوقت بالسماح له بالبحث عنها لأكثر من عقد من الزمان. ويقول وفق ما ينقل عنه موقع "فايس" إن طلباته تم تجاهلها في الغالب. حتى أنه تولى مهمة تجميع فريق حفر يمكنه الحفر عبر 100 طن من القمامة للعثور على الأقراص الصلبة.

ويخمن هاولز أنه في حالة استعادة الأقراص الصلبة، فإن هناك فرصة بنسبة 80% لاسترداد العملات المعدنية الموجودة عليها. وإذا نجح الأمر، فقد عرض على المجلس 10% من عملة البيتكوين المستردة: أي ما يعادل 65 مليون دولار. ولكن، مستشهدًا بالمخاوف البيئية، رفض المجلس اقتراحه بالتنقيب في أكثر من عقد من القمامة.

بل أصدر المجلس تقريرًا قال فيه المتحدث باسمه: "أبلغ المجلس السيد هاولز عدة مرات أن الحفر غير ممكن بموجب تصريحنا البيئي وأن العمل من هذا النوع سيكون له تأثير بيئي سلبي كبير على المنطقة المحيطة. المجلس هو الهيئة الوحيدة المخولة بإجراء عمليات في الموقع".

وستكلف الحفريات 13 مليون دولار وتستغرق ما بين 18 و36 شهرًا، بالإضافة إلى عام آخر لاعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية. ويجادل هاولز إن المجلس لن يضطر إلى دفع أي مقابل لها، بالإضافة إلى أنه سيعطيهم 10% إذا وجدها.

وفي مقابلة إعلامية قال هاولز إن الدعوى القضائية لم تكن الهدف الرئيسي وإنما كان يريد فقط الضغط على المجلس للسماح له بإجراء الحفريات، والذي حتى اللحظة لم يوافق.