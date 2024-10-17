شكرا لقرائتكم خبر عن «البحري» توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع مصرف الإنماء بـ2.8 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أمس، توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 756 مليون دولار (ما يعادل 2.835 مليار ريال)، فيما تبلغ مدة التمويل 10 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن ناقلات النفط الخام المشتراة.
وأفادت بأن الهدف من الاتفاقية: تمويل ما يقارب 70% من قيمة الاستحواذ على 9 ناقلات نفط خام عملاقة، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 20-أغسطس-2024م.
ونوهت بوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة بشركة البحري الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل، إذ يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة لمصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 756 مليون دولار (ما يعادل 2.835 مليار ريال)، فيما تبلغ مدة التمويل 10 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن ناقلات النفط الخام المشتراة.
وأفادت بأن الهدف من الاتفاقية: تمويل ما يقارب 70% من قيمة الاستحواذ على 9 ناقلات نفط خام عملاقة، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول السعودية بتاريخ 20-أغسطس-2024م.
ونوهت بوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة بشركة البحري الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل، إذ يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة لمصرف الإنماء.