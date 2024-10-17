المركزي الروسي يواصل تخفيض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.2568 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 41 كوبيكًا، ليصل إلى 106.0844 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 13.5917 روبلًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط