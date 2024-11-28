السعودية | وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ 162 التحضيري للدورة (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الكويت الدولي، معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.

ويناقش الاجتماع الوزاري التحضيري جدول أعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها يوم الأحد المقبل في مدينة الكويت، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

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