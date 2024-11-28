شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 11641 نقطة، وبتداولات بلغت 4.024 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 376.941 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.942 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 134 شركة ارتفعت أسهم 134 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 85، من بين 244 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تمكين، والزامل للصناعة، وفقيه الطبية، ونسيج، واليمامة للحديد، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، وعناية، وساسكو، والصناعات الكهربائية، والدريس. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 30394 نقطة، وبتداولات بلغت 163.258 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 33.081 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.395 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 102 شركة مدرجة في السوق الموازية.