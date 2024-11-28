كارمن سليمان تجيّر صوتها لـ ديزني العالميّة…هذه التّفاصيل

أعلنت الفنّانة المصريّة، كارمن سليمان، أنّ فيلم ديزني “موانا٢”، المدبلج باللهجة المصريّة الذي شاركت في أداء جميع أغانيه، سينطلق عرضه في دور السّينما في مصر والسّعوديّة والكويت ابتداءً من اليوم الخميس الثّامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

بهذه المناسبة نشرت “كارمن”، عبر “إنستغرام” مقطعًا لأغنية “أنا موانا”، التي أدّتها في الفيلم وعلّقت: “موانا سيعود لكم من جديد”. وأضافت: “أحببت كلّ أغنية واستمتعت جدًّا بكلّ لحظة في تسجيلهم ومتأكّدة من أنّكم ستحبّون الأغنيات جدًّا كما أحببتها”.

وختمت:”تستطيعون أن تشاهدوا الفيلم مدبلجًا باللهجة المصريّة في سينما مصر والسّعوديّة والكويت”.

نذكر أنّ شركة “ديزني”، أطلقت مؤخّرًا ألبوم “موانا ٢” الغنائيّ المُدبلج بالمصريّة، على جميع المنصّات الغنائيّة، إذ تصدّر الألبوم مبيعات “أبل ميوزك”، في الإمارات وحقّق المركز الأوّل.

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على صعيد آخر، تشارك كارمن سليمان، في لجنة تحكيم برنامج مواهب الأطفال “نجوم الغدّ”، الذي سينطلق عرضه قريبًا على شاشة SBC إلى جانب الفنّانة السّعوديّة داليا مبارك والفنّان فؤاد عبد الواحد.