شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على الكمبيوتر أو الهاتف.. كيفية استخدام ميزة "هادلز" فى جوجل شات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل ميزة جديدة فى تطبيق "جوجل شات" تحت اسم "هادلز" (Huddles)، المدعومة من "Google Meet"، والتى تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية مع أصدقائهم وزملائهم دون الحاجة إلى مغادرة منصة الشات تتيح هذه الميزة للمستخدمين بدء اجتماعات صوتية تركز على التواصل ألفورى وتسهيل التعأون بين الأفراد فى الوقت الحقيقي.



بعد بدء "هادل"، يمكن للمستخدمين سحب النافذة على الشاشة أو تغيير حجمها، بالإضافة إلى إمكانية إضافة فيديو أو مشاركة الشاشات لتحسين التعأون مع ألفرق، تقول جوجل إن هذه الميزة ستكون مفيدة فى العديد من السيناريوهات، مثل عندما يحتاج اثنان من الزملاء إلى مزامنة المعلومات ومناقشة مشروع يجرون محادثات حوله فى الدردشة.

بدأت جوجل فى طرح "هادلز" لمستخدمى جوجل شات، ومن المتوقع أن يتم اكتمال التوزيع بحلول 6 يناير 2025. ستكون الميزة متاحة لمستخدمى جوجل وورك سبيس ضمن الخطط التجارية، والمؤسسية، والصفوف الأمامية، والاساسية، وغير الربحية.

كيفية استخدام ميزة "هادلز" فى جوجل شاتالخطوات على الكمبيوتر

1. افتح تطبيق جيميل على جهاز الكمبيوتر.



2. فى الزأوية العلوية اليسرى، اضغط على أيقونة "الدردشة".



3. افتح نافذة الدردشة التى ترغب فى بدء "هادل" بها.



4. فى الزأوية العلوية اليمنى، انقر على زر الخيارات الإضافية بجانب زر الاتصال.



5. اختر "بدء هادل".



6. لإنهاء المكالمة، اضغط على زر "إنهاء المكالمة".

الخطوات على الهاتف المحمول (أندرويد أو آيفون)

1. افتح تطبيق جيميل على هاتفك.



2. فى الأسفل، اضغط على خيار "الدردشة".



3. افتح الدردشة الجماعية أو الدردشة ألفردية التى ترغب فى بدء "هادل" بها.



4. اضغط على أيقونة الاتصال فى الزأوية العلوية اليمنى.



5. اختر "بدء هادل".



6. اضغط على "إنهاء المكالمة" لإنهاء الجلسة.

تعد هذه الميزة إضافة رائعة لبرنامج جوجل شات، مما يعزز التواصل ألفورى والتعأون ألفعال بين ألفرق دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.



