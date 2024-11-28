تكنولوجيا: أميدا: التكنولوجيا المالية غيرت مفاهيم التداول وعززت القدرة على استقراء اتجاهات السوق بشكل أكثر فاعلية

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القاهرة - سامية سيد - عبدالله عابدين: المؤتمر ساهم فى تبادل الخبرات وطرح حلول مبتكرة للتحديات والفرص في أسواق المال بالمنطقة

شاركت منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا بفعاليات مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Trading Tech Summit MENA 2024)، الذي نظمته بورصة البحرين بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A-Team، وبحضور ومشاركة أكثر من 300 متخصص وخبير يمثلون البورصات والهيئات التنظيمية لأسواق المال وشركات الوساطة وخبراء المال ومزودي تكنولوجيا التداول.



ألقى المؤتمر الضوء على آخر التقنيات في تكنولوجيا التداول وعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات فى الاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في التداول، إضافة إلى استعراض أوجه الاستفادة من تطبيق أنظمة مراقبة التداول الصوتي والإلكتروني وتوجيه الأوامر الذكية، وتحديث آلية ما بعد التداول.



وقال عبدالله عابدين، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة البحرين للمقاصة ورئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا أن مؤتمر تكنولوجيا التداول يُمثل أهمية كبيرة ومنصة استراتيجية لتعزيز دور الابتكار التكنولوجي في تطوير أسواق المال المختلفة، بما يواكب التحولات العالمية.

أضاف أن التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية غيرت الكثير من قواعد أنشطة التداول، من حيث تسريع العمليات وتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من استقراء اتجاهات السوق بشكل أكثر فاعلية .



أشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة التي باتت تلعبها الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة مع التوسع في استخدام أدوات التداول المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، وحلول البيانات الضخمة.



وأوضح أن منظمة "أميدا" تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المرتبطة بتعزيز الاستثمار فى أسواق المال ودعم كافة الوسائل والأليات التي تساهم في تشكيل مستقبل الأسواق المالية بما يعزز دورها فى استدامة النمو للأسواق المالية وتطوير أنظمة التداول.



ولفت رئيس منظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا أن مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساهم فى تبادل الخبرات وطرح حلول مبتكرة للتحديات والفرص فى أسواق المال المختلفة، إضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في أسواق المال.



وتطرق عبدالله عابدين، بالحديث عن حرص منظمة "أميدا" وإلتزامها بالتواجد والمشاركة الفاعلة فى كافة الفعاليات المرتبطة ببحث آليات وسبل تطوير أسواق المال بما يسهم في تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في رفع كفاءة الاسواق الأعضاء، تطوير البنية التحتية، دعم التكامل العالمي وربط الأسواق الأعضاء بالأسواق العالمية بما يعزز من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات.



وأشار إلى أن مشاركة "أميدا" في هذه الفعالية تأتي أيضًا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد أسواق المال العربية والهادفة إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكات وتبادل المعلومات على صعيد كافة الفعاليات، ومنها مؤتمر البحرين لما يمثله المؤتمر من أهمية كبرى لتبادل المعلومات والتعرف على أحدث التطورات بما يسهم في دعم وتطوير مختلف الأسواق الأعضاء بالمنظمة.



يشار إلى أن منظمة أميدا – التي تأسست عام 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD 8 – في نيويورك، وهي منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.