شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ذهابك للنوم في وقت مختلف كل ليلة يزيد من خطر هذه المشكلات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

نحن نعلم جميعًا أن الذهاب إلى النوم في أوقات غريبة بشكل روتيني ليس جيدًا لصحة نومك، لكن دراسة جديدة تشير إلى أنه قد يكون أسوأ مما تتصور، تشير الأبحاث الجديدة حسب موقع صحيفة " nypost"، إلى أن اتباع روتين نوم غير منتظم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية، حتى لو كنت تحصل على سبع إلى تسع ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة.

ركزت الدراسات السابقة في الغالب على النتائج الصحية المترتبة على مدة النوم بدلاً من تأثير وجود دورة نوم واستيقاظ مستقرة، لذا فإن هذه النتائج مهمة.

وقال فريق البحث في الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن انتظام النوم قد يكون أكثر أهمية من مدة النوم الكافية في تعديل خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية الكبرى.

وفي الدراسة، ارتدى 72269 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا جهازًا لتتبع النشاط لمدة أسبوع لتقييم أنماط نومهم، ولم يكن لدى أي من المشاركين تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تم بعد ذلك جمع البيانات لحساب درجة مؤشر انتظام النوم لكل مشارك، اعتُبر أولئك الذين حصلوا على درجة أعلى من 87 أن لديهم نمط نوم منتظم، وتم تحديد الأشخاص الذين حصلوا على درجات أقل من 72 أن لديهم نمط نوم غير منتظم، أما الذين حصلوا على درجات بين 87 و72 فقد تم تصنيفهم على أنهم "منتظمون" إلى حد ما.

ثم جمع فريق البحث البيانات حول حوادث السكتة الدماغية وقصور القلب والنوبات القلبية على مدى السنوات الثماني التالية، ووجد أن الأشخاص الذين ينامون بشكل غير منتظم كانوا أكثر عرضة بنسبة 26٪ للإصابة بحدث قلبي وعائي كبير من أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة.

وكان المشاركون الذين كان جدول نومهم منتظمًا إلى حد ما أكثر عرضة بنسبة 8% للإصابة بهذا النوع من الأحداث التي تهدد الحياة

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم جدول نوم منتظم كانوا أكثر عرضة لتحقيق ساعات النوم الموصى بها في الليلة - والتي تعتبر من سبع إلى ثماني ساعات لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ومن سبع إلى تسع ساعات لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.

وعلاوة على ذلك، وجد الباحثون أن محاولة تعويض النوم المفقود لم تعوض مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين ينامون بشكل غير منتظم.

يشير البحث إلى وجود صلة قوية بين عدم الذهاب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة وخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام لانتظام النوم في إرشادات الصحة العامة والممارسة السريرية بسبب دوره المحتمل في صحة القلب والأوعية الدموية.