إيقاف شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا لمدة شهر بعد نتيجة اختبار إيجابية (رسمي)

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلنت الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب الخميس، أنها عاقبت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا والفائزة بلقب بطولة رولان غاروس أربع مرات، بالإيقاف لمدة شهر بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة في آب/أغسطس الماضي.

وقالت في بيان "تؤكد الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب أن اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك وافقت على إيقافها لمدة شهر (...)، بعد أن ثبتت تعاطيها مادة محظورة، تريميتازيدين، في عينة تم سحبها خارج المنافسة في آب/أغسطس 2024".

وربط البعض قضية شفيونتيك (23 عاما) بما يواجهه الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا عند الرجال، الذي خضغ لاختبار إيجابي مزدوج في آذار/مارس، وتمت تبرئته في البداية من قبل الوكالة الدولية، بات حاليا تحت تهديد الإيقاف بعدما استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قرار عدم معاقبته.

في حالة شفيونتيك، عُثر على مادة تريميتازيدين في الميلاتونين الذي يتم إنتاجه وبيعه في بولندا، والذي تناولته لعلاج مشكلات الأرق والاضطراب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة، كما توضح الوكالة الدولية للنزاهة.

ونظرا لأن الوكالة اعتبرت أن "انتهاك" لوائح مكافحة المنشطات "غير مقصود"، اقترحت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر إيقاف المصنفة الأولى عالميا سابقا لمدة شهر، وهي العقوبة التي قبلتها اللاعبة.

ودخلت فترة الإيقاف حيز التنفيذ ما بين 12 أيلول/سبتمبر و4 تشرين الأول/أكتوبر في بداية الإجراء. فخلال هذه الأسابيع الثلاثة، لم تتمكن شفيونتيك من المشاركة في ثلاث دورات خلال الجولة الآسيوية، منها دورتان "دبليو تي آيه" 1000 نقطة في ووهان وبكين. ولم يتبق أمامها سوى ثمانية أيام من التعليق، وتحديدا حتى 4 كانون الاول/ديسمبر، وفقا لما حددت الوكالة.

وكما هي الحال مع سينر، ما زال بالإمكان استئناف القرار الصادر بحق شفيونتيك أمام محكمة التحكيم الرياضية التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أو الوكالة البولندية لمكافحة المنشطات.