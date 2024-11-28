شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة» تعلن عدم تمكنها من نشر القوائم المالية للربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتوقعت نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30-9-204 (6 أشهر) في 15 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه نظرا لانتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية حتى يتم نشر القوائم المالية.

ونوهت بإعلان أي تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عدم تمكنها من نشر القوائم المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الوقت المحدد لذلك.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن عدم تمكنها من نشر القوائم المالية بسبب عدم انتهاء المراجع الخاص من أعماله.وتوقعت نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30-9-204 (6 أشهر) في 15 ديسمبر المقبل.وأوضحت أنه نظرا لانتهاء المهلة النظامية المحددة لنشر القوائم المالية ووفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج سيستمر تعليق تداول الورقة المالية حتى يتم نشر القوائم المالية.ونوهت بإعلان أي تطورات عدم التمكن من نشر النتائج المالية بشكل شهري، مع الالتزام بالإعلان دون تأخير حال وجود أي تطورات جوهرية.