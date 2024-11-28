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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية بالقصر الرئاسي في العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الخميس، فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما - حفظهما الله - لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان ، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سليمان العيسى.
فيما حضره من الجانب الجزائري معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما - حفظهما الله - لجمهورية الجزائر حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.
طرح العلاقات الثنائية بين البلدينوجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان ، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد سليمان العيسى.
فيما حضره من الجانب الجزائري معالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.