ويجز يطرح أحدث أغانيه بالتزامن مع خلافه مع رامي صبري

فيفي عبده تروج لتعاونها مع ويجز

@wegzkrofficial Wegz_ANA #FifiAbdou #Wegz @Fifi Abdou @Moustafax2الصوت الأصلي - Wegz

خلاف ويجز و رامي صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - طرح مُغني الرابأغنية جديدة خلال الساعات الماضية والتي جاءت بعنوان "أنا" عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد تصدرت الفنانةالُغلاف الرسمي لـ الأغنية.وقد لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حيث قارب عدد مُشاهدات الأغنية الـ300 ألف مُشاهدة خلال 24 ساعة فقط منذ طرحها للجمهور.وكانت الفنانة فيفى عبده قد روجت لتعاونها مع مؤدي الراب ويجز وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" وعلقت على مقطع الفيديو قائلة:"أنا وويجز في أغنية جديدة بعنوان أنا قريبًا، كما نشر أيضًا ويجز مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص بـ"تيك توك".يُذكر أن طرح ويجز للأغنية جاء بالتزامن مع حالة من الخلاف بينه وبين المُطرب رامي صبري والتي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، ويعود الخلاف كانت عندما أجرى الفنان رامي صبري لقاءً في برنامج "حبر سري" وقال خلاله: "المهرجان مش بيتغنى حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، لكن مش هو اللون اللي ممكن أغنيه. وويجز شاطر ومجتهد وفرض نجاحه وأغانيه معروفة، وأنا لسه عند كلامي إني مبفهمش كلمات أغانيه، فيه أغاني بتاعته لغاية دلوقتِ مبفهمش كلماتها".ليقوم ويجز بالرد على حديث رامي صبري خلال مقطع مصوّر عبْر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، موجهًا رسالة واضحة لـ رامي صبري، قال فيها: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أيّ وقت على أيّ حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".وعقب ذلك بادر الفنان رامي صبري بالصلح وطي صفحة الخلاف مع ويجز من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" رداً على تعليق الشاعر تامر حسين على موضوع خلافهما، وكتب رامي صبري: "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكراً على كلامك الجميل اللي زيك..ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".لينشر عقب ذلك "ويجز" مبادرة المطرب رامي صبري بالصلح معه عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على "انستغرام"، وعلق عليها: "سامحتني قبل ما أعتذر أخلاق ملاك، بجد أحرجتني بأدبك حصل خير يا رامي وبعدين أخوك الصغير إيه أنت عجزت؟ أنت لسه صغير أوىبالتوفيق يا مجتهد يا شاطر".

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