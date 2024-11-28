شكرا لمتابعة خبر عن عودة النعام إلى صحراء تبوك تلفت الأنظار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد لافت، عادت النعام إلى صحراء منطقة تبوك وتكاثرت بشكل ملحوظ، بفضل جهود المملكة في توفير بيئة وحاضنة طبيعية لها.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من النعام تتجول بحرية في الصحراء، وسط أجواء جذبت المتنزهين للاستمتاع بمشاهدتها والتفاعل معها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات المملكة لتعزيز التنوع البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.