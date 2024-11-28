شكرا لمتابعة خبر عن “يشفين الصحية” بقلوة تشارك في الملتقى العلمي بجامعة الباحة بأركان توعوية وتثقيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك جمعية يشفين الصحية بمحافظة قلوة في الملتقى العلمي الذي ينظمه مركز العباقرة للرعاية النهارية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مدير عام مركز العباقرة، الإثنين القادم 2 ديسمبر 2024 بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام ” وذلك بمقر جامعة الباحة المدينة الجامعية.

وتأتي مشاركة الجمعية ضمن برامجها وانشطتها وشراكاتها المجتمعية مع الجهات الأخرى لتقديم كل مايسهم في خدمة أبناء وبنات المحافظة من الفئات المستهدفة لزيادة فهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة و تقديم الدعم للبرامج المصممة لدعم احتياجاتهم ودمجهم بالمجتمع .

وتهدف إلى ابراز الجهود والبرامج التي تقدمها الجمعية للاشخاص ذوي الإعاقة و تعزيز مفهوم اختلاف القدرات من خلال المنشورات التوعوية والتثقيفية والبنرات التعريفية بما تقدمه من خدمات.