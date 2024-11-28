شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق “الخرمة – رنية – بيشة” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على طريق (الخرمة – رنية – بيشة) في الاتجاهين، بطول 360 كم، وذلك بعد استكمال ازدواج الطريق ليصبح مسارين في كل اتجاه.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لربط الطريق بطريق الرياض/الطائف السريع، مما سيساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق، ورفع كفاءة وفعالية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت أن المشروع تضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال شملت 13 مرحلة، تضمنت أعمال السفلتة، وإنشاء 25 جسرًا، واكثر من 150 منشأة لتصريف مياه الأمطار، مؤكدةً أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة المرور، مما يسهل التنقل بين منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل اللوحات الإرشادية، الدهانات الأرضية، العلامات الأرضية، حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.