شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 ينخفض إلى 3675 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4200 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3850 جنيها للبيع، و383.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر، إلى: 3675 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3150 جنيها للبيع، و3137.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2450 جنيها للبيع، و2440 جنيها للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر، إلى: 2100 جنيه للبيع، و2091.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29400 جنيه للبيع، و29280 جنيها للشراء.