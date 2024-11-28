تحوّل جذري في إطلالات نجوى كرم يُلهب السوشيال ميديا

في الآونة الأخيرة لا يمكننا غض النظر عن التغيير الجذري الذي أصاب إطلالات نجوى كرم، فالبعض يرى أن النجمة وجدت هويتها الشكلية وقد صغرت عشرات السنوات بإطلالاتها الأخيرة إلى حدّ أن البعض شبهها بالنجمة مايا دياب، والبعض الآخر يحن إلى نجوى كرم صاحبة الإطلالات الآمنة والتي لا تثير الجدل، فبين معجب مدافع بشراسة ومعجب حائر وسط هذا التغيير الكبير، تستمر نجوى كرم في إطلالاتها العصرية. منذ فترة وجيزة اعتمدت نجوى كرم خبيرة الأزياء نتالي دكاش التي كانت تعنى بإطلالات ميريام فارس وناصيف زيتون، فحملت معها روحاً شبابية واسلوباً جديداً في مقاربة الموضة، وزاد على ذلك، تغيير لون شعرها الى الأشقر. وقد اخترنا لك سيدتي أبرز الإطلالات التي ظهرت فيها مؤخراً وحصدت العديد من المواقف حولها.

ففي إطلالتها الأخيرة التي أطلت فيها من المملكة العربية السعودية، بدت نجوى كرم مميزة بفستان أسود يزدان بقصة على شكل براعم وردة تتفتح بينها وقد حصدت الإطلالات الكثير من التعليقات، فالفستان الأسود الضيق والطويل من تصميم نيكولا جبران، وهو من المخمل الراقي الأسود ومزدان بمشبك مجوهر وتطريز عند الصدر، وتتسع قصة الفستان من الأسفل مع ذيل قصير.

تألقت النجمة نجوى كرم بجمبسوت من الجلد باللون العسلي يزدان بقصة مريحة مستقيمة وأكمام طويلة، وقد حملت حقيبة ليدي دي من ديور Dior باللون التركوازي، ووضعت نظارات ضخمة بنية أضفت على طابعها المزيد من الغموض. إطلالتها جاءت في إطار مشاركتها في برنامج "أرابز غوت تالنت".

وتستمر نجوى كرم بإثارة التعليقات وقد سحرتنا بفستانها الخالي من الأكمام باللون التركوازي، وهو منفذ من الباييت الأزرق ويتسم بقصة خالية من الأكمام وبقصة ضيقة وطويلة، وهو من تصميم دار بالنسياغا Balenciaga. وأرخت شعرها منسدلاً على كتفيها وتزينت بأقراط ماسية دائرية من يسيان Yessayan. ووضع خبراء تشارلوت تيلبوري Charlotte Tillbury بوضع لمساتها الفنية على وجهها.

وخلال حضورها الحلقة السابعة من برنامج "أرابز غوت تالنت" ارتدت النجمة الشقراء الفستان على شكل قميص حريري ذهبي يزدان بجيوب وأزرار أمامية من علامة Lagence Fashion، وانتعلت حذاءً بلون الفوشيا من تصميم أمينة معادي ويتسم بكعب عريض، وحملت حقيبة بنقش بري بتصميم هندسي بلون الماجنتا من تصميم ليليان لافشار Lilian Lafshar.

وقد اختارت نجوى كرم البودي سوت الجلدي مع الليغنغ الضيق من تييري موغلير Thierry Mugler باللون الأسود، ونسقته مع حزام جلدي على شكل كورسيه وقفازات جلدية مفتوحة عند الأصابع وقصيرة من دار فيليب بلاين Phillip Plein، وانتعلت حذاءً جلدياً أسود بقصة قصيرة الساق من فيرساتشي Versace. كما وضعت نظارات قناع باللون الأسود من بالنسياغا Balenciaga.

وتميزت نجوى كرم بإطلالة عصرية فاختارت فستاناً باللون الأحمر من المخمل ويتسم بكتف واحدة مع قصة كورسيه ويتسم بقصة ضيقة وطويلة من الشيفون الحريري الأحمر من الأسفل، وحمل الفستان توقيع المصمم ليث معلوف، ونسقته مع قفازات أوبرا طويلة من المخمل الرقيق الأحمر.

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