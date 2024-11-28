شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن إعادة نشر أنظمة "باتريوت" الدفاعية في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

نشر جنود وأنظمة أسلحة

حماية المجال الجوي للبلاد

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا استعدادها إعادة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" مؤقتا في بولندا.وستبدأ المهمة التي تنفذها القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير"، في يناير المقبل.كما تشمل الخطة نشر جنود وأنظمة أسلحة بصفة مؤقتة في منطقة رزيسزو في جنوب شرق بولندا، وستبدأ التحضيرات والاستطلاعات خلال الأيام المقبلة.كانت ألمانيا قد نشرت نظام "باتريوت" الألماني سابقًا في بولندا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.وخلال هذه الفترة، شغّل نحو 320 فردًا من الجيش الألماني ثلاثة أنظمة "باتريوت" في موقعين بالقرب من زاموشتش، على بعد 33 كيلومترا غرب الحدود الأوكرانية.واستهدفوا من وراء ذلك حماية المجال الجوي للبلاد، بعد أن أسفر هجوم بالصواريخ على قرية بولندية بالقرب من الحدود عن مقتل شخصين في نهاية عام 2022.وتعد بولندا، حليف سياسي وعسكري مهم لأوكرانيا المجاورة، التي تتعرض لهجوم من قبل روسيا.