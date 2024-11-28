السعودية | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن عن مبادرة لدراسة بحثية في مجال استدامة الفضاء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاتصالات البرازيلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن مبادرة لدراسة بحثية في مجال استدامة الفضاء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاتصالات البرازيلية (ANATEL)، تفعيلًا لمذكرة تفاهم سابقة موقعة بين الجهتين، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستخدام المستدام للموارد المدارية، وتمكين استخدام التقنيات الحديثة في تحليل بيانات الفضاء.

وجاء إطلاق المبادرة على منصة المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية 2024، حيث دعا معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، خلال كلمته الافتتاحية، المجتمع الدولي للتعاون والمشاركة في هذه المبادرة دعمًا للدراسات البحثية المرتبطة بقضايا استدامة الفضاء لصالح الأجيال القادمة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة في قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية لتنفيذ مبادراتها الداعمة للاستدامة وتمكين قطاع الفضاء.

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