مدير تخطيط الأراضي في “تطوير الشرقية”: إتاحة 8 مناطق سكنية في القطيف لتلبية احتياجات 150 ألف نسمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف مدير تخطيط الأراضي في “تطوير الشرقية” م. زهير الزهير عن إتاحة 8 مناطق سكنية في القطيف بعدد وحدات يتجاوز 36 ألف لتلبية احتياجات 150 ألف نسمة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن قطاع العقارات يشهد نموا ملحوظا في المملكة بفضل الاستراتيجيات التي وضعتها الجهات المسؤولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن محافظة القطيف تشهد ثورة عمرانية كبيرة بما يتماشى مع متطلبات سكان المنطقة ويلبي تطلعات رؤية المملكة 2030.

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