السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم ، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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