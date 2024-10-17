صحة ورشاقة

مختص: الممرض النفسي قادر على تقييم حالة المريض من النظرة الأولى

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مختص: الممرض النفسي قادر على تقييم حالة المريض من النظرة الأولى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد المشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية في جدة د. خالد العوفي، أن الممرض النفسي قادر على تقييم حالة المريض من النظرة الأولى ومعرفة ما إذا كان لديه ميول لإيذاء نفسه أو الآخرين.

 

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن المريض النفسي يجب أن يتعامل معاملة خاصة تختلف عن معاملة المريض العادي.

 

وأوضح أن الصحة النفسية تلعب دور مهما في تحسين الصحة الجسدية للإنسان، مشيرا إلى أن المرضى النفسيين يتأذون بشكل أكبر مما يتأذى المريض العادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا