مختص: الممرض النفسي قادر على تقييم حالة المريض من النظرة الأولى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد المشرف العام على مجمع إرادة للصحة النفسية في جدة د. خالد العوفي، أن الممرض النفسي قادر على تقييم حالة المريض من النظرة الأولى ومعرفة ما إذا كان لديه ميول لإيذاء نفسه أو الآخرين.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن المريض النفسي يجب أن يتعامل معاملة خاصة تختلف عن معاملة المريض العادي.

وأوضح أن الصحة النفسية تلعب دور مهما في تحسين الصحة الجسدية للإنسان، مشيرا إلى أن المرضى النفسيين يتأذون بشكل أكبر مما يتأذى المريض العادي.

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