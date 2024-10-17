“منشآت” تختتم جولة فرص الابتكار التجاري في نسختها الأولى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت ” جولة فرص الابتكار التجاري في نسختها الأولى بإقامه أكثر من 20 ورشة عمل في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف الربط بين الفرص الابتكارية المتاحة في السوق المحلي ورواد الأعمال والمبتكرين الباحثين عن هذه الفرص المتنوعة.

وضمت جولة فرص الابتكار التجاري في نسختها الأولى أكثر من 80 جهة مشاركة من القطاعين العام والخاص وبحضور 865 من رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين المهتمين في هذا المجال, وعملت الجولة على استكشاف فرص الابتكار التجاري في كافة مناطق المملكة والمميزات النسبية لها، وذلك تسريعًا لوتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محليًا.

كما جرى استعراض ومناقشة أكثر من 100 فرصة ابتكار تجاري تغطي مجالات عديدة تخصصية داخل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتراث، والخدمات، وغيرها.

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