الخارجية الليتوانية أعلنت طرد 3 من موظفي السفارة الصينية

أعلنت وزارة الخارجيّة اللّيتوانيّة، طرد ثلاثة من موظّفي السّفارة الصّينيّة، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين على خلفيّة قضيّة تايوان، واحتمال تورّط سفينة صينيّة في تخريب كابلَين للاتصالات في بحر البلطيق.

وأوضحت في بيان، أنّ ثلاثة أفراد من بعثة ​الصين​ "غير مرغوب فيهم في البلاد"، موضحةً أنّ "القرار اتُخذ بسبب أنشطة تنتهك اتفاقية فيينا وقانون جمهوريّة ​ليتوانيا​".

وكان قد انقطع كابلان للاتصالات في بحر البلطيق في وقت سابق من هذا الشّهر في المياه الإقليمية السويدية، أحدهما يمتدّ من جزيرة غوتلاند السّويديّة إلى ليتوانيا. وتوجّهت الشّكوك إلى السّفينة الصّينيّة "يي بينغ 3"، الّتي ذكرت مواقع تتبّع متخصّصة، أنّها أبحرت فوق الكابلَين في وقت انقطاعهما تقريبًا.

وكانت ليتوانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، تشكيل فريق مشترك مع السويد وفنلندا، للتحقيق في انقطاع الكابلين، بدعم وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي (يوروجست).

من جهتها، نفت الصين أيّ مسؤوليّة لها في الحادثة، مؤكّدةً أنّها "مستعدّة للتّعاون" في التّحقيق.