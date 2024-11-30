كشف القيادي في "حركة المقاومة الإسلاميّة الفلسطينيّة" (حماس) باسم نعيم، لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة يوم السّبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريّين".
وكان قد أعلن الرّئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع، "أنّنا سنعمل خلال الأيّام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل، من أجل التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في غزة"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعمل على إطلاق سراح الأسرى من غزة، وإنهاء الحرب دون وجود "حماس" في السّلطة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"حماس" لـ"رويترز": وفد من الحركة سيصل للقاهرة السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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