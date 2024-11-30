قيادي بـ"حماس" لـ"رويترز": وفد من الحركة سيصل للقاهرة السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

كشف القيادي في "حركة المقاومة الإسلاميّة الفلسطينيّة" (حماس) باسم نعيم، لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة يوم السّبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريّين".

وكان قد أعلن الرّئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق هذا الأسبوع، "أنّنا سنعمل خلال الأيّام المقبلة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل، من أجل التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في غزة"، مشيرًا إلى "أنّنا سنعمل على إطلاق سراح الأسرى من غزة، وإنهاء الحرب دون وجود "حماس" في السّلطة".