زوجة طوني عيسى حامل للمرة الثانية.. هكذا كشفت ابنتهما تاليا نوع الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - نشرت أمونة عيد زوجة الممثل طوني عيسى فيديو على وقع أغنية I Get To Love You، عبر حسابها على إنستغرام، وشاركته مع حسابي زوجها وابنتهما تاليا كشفت من خلاله عن نوع الجنين بطريقة مميزة بمشاركة مع ابنتها.

تاليا تشارك والدتها قطع قالب الحلوى

إذ تضمن الفيديو الذي نشرته أمونة عيد زوجة الفنان طوني عيسى عن حملها بطفلها الثاني، لقطات كشفت عن نوع جنينها حيث يبدأ الفيديو بلقطة لتاليا وهي تضحك سعيدة ببراءة وكأنها تنتظر مفاجأة ما، وهي جالسة وتمسك بيديها طرفي الطاولة التي وضع عليها قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض كتب عليه Baby 2025 Loading إشارة إلى أنهم ينتظرون طفلاً في العام المقبل 2025. ووضع إلى جانبه، صور الجنين بالموجات فوق الصوتية.

بعدها وضعت تاليا يدها بيد والدتها أمونة عيد التي لم تظهر ملامحها بالفيديو وتقطعان معاً قالب الحلوى الذي ما أن تم قطعه حتى ظهر اللون الأزرق بداخله ما يشير إلى أن أمونة عيد حامل بصبي.

وبينما كانت تاليا تأكل قطعة من قالب الحلوى، تظهر على الشاشة جملة It’s a boy (إنه صبي) مع إيموجي قلب باللون الأزرق للدلالة أنه صبي. وعلقت أمونة على الفيديو بأن تاليا ستصبح الأخت الكبرى لشقيقها الذي سيولد في العام 2025 المقبل. وطلبت من متابعيها أن يشاهدوا الفيديو حتى نهايته لمعرفة إن كانت حاملاً بصبي أو بنت. وقالت:" We’ve been hiding a secret … Thalia is promoted to big sister !!Watch till the end to know if it’s a