استقالت وزيرة النّقل البريطانيّة لويز هاي (Louise Haigh) من منصبها، بعدما كشفت تقارير إعلاميّة بأنّها أبلغت الشّرطة خطأً بأنّ هاتفها الخلوي المستخدَم في العمل سُرق، عندما تعرّضت إلى سرقة عام 2013. وعَثرت على الهاتف لاحقًا، لكنّها لم تبلغ الشّرطة. وأفاد الإعلام البريطاني بأنّها أقرّت بتهمة الاحتيال أمام محكمة في 2014، من دون أن تتّخذ أيّ إجراءات إضافيّة بحقّها.
وأشارت هاي (37 عامًا) في رسالة الاستقالة، إلى أنّها تريد تجنّب تسبُّب قضيّتها بـ"تشتيت" الحكومة، مؤكّدةً "الالتزام تمامًا بمشروعنا السّياسي، لكنّني أعتقد الآن بأنّ الطّريقة الأمثل لأساهم فيه ستكون بوجودي خارج الحكومة".
من جهته، شكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الوزيرة على عملها، ولفت إلى أنّها قطعت "أشواطًا هائلةً" باتّجاه إعادة خطوط سكك الحديد في البلاد إلى الملكيّة العامّة.
وستحلّ وزيرة الدّولة في وزارة العدل هايدي ألكساندر، مكان هاي كوزيرة للنّقل، بحسب ما أكّدت الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة هاي الأولى لعضو في حكومة ستارمر، منذ فوز حزب العمّال في الانتخابات العامّة في تمّوز الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزيرة النقل البريطانية من منصبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.