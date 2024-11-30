السيسي أكد لعباس تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين: لإنهاء الاحتلال وإحياء مسار حل الدولتين

لفت المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، في بيان، إلى أنّ "الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه رسالةً إلى الرّئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة يوم التّضامن مع الشّعب الفلسطيني، معبّرًا عن تضامن مصر الثّابت مع الفلسطينيّين في ظلّ الأزمات المتلاحقة، خاصّةً المأساة الإنسانيّة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي".
وأكّد السيسي أنّ "هذه المأساة تُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدّماء الفلسطينيّة"، مشدّدًا على "أهميّة استذكار نضال الشّعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة". ودعا إلى "معالجة جذور الصّراع، من خلال إحياء مسار حلّ الدّولتين وفقًا لمقرّرات الشّرعيّة الدّوليّة، مع التّأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدّوليّة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة على خطوط الرّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
وأعلن "التزام مصر بدعم صمود الشّعب الفلسطيني"، رافضًا "تصفية القضيّة وتهجير الفلسطينيّين"، وداعيًا إلى "ضرورة ترسيخ ثقافة السّلام والتّعاون لتحقيق استقرار المنطقة".
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