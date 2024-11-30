المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب استئناف مقدَّم من منغوليا ضد قرار يدين عدم توقيفها بوتين

رفضت ​المحكمة الجنائية الدولية​، طلب استئناف تقدّمت به ​منغوليا​، ضدّ قرار أكّد انتهاكها التزاماتها لعدم توقيفها الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وكان قد زار بوتين منغوليا في أوائل أيلول الماضي، رغم صدور مذكّرة توقيف بحقّه من المحكمة الّتي تتّخذ من لاهاي مقرًّا، في آذار 2023، بشبهة التّرحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيّين بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وفي أواخر تشرين الأوّل الماضي، اتّهمت المحكمة الجنائية الدّوليّة منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعيّة الدّول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وبعد أيّام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلًا عن استبعاد اثنين من القضاة.