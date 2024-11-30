المرصد السوري: مقتل 277 مدنيًا وعسكريًا بعملية "ردع العدوان" في ريفَي إدلب وحلب

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "حصيلة القتلى من العسكريّين والمدنيّين في عمليّة "ردع العدوان" الّتي بدأت فجر 27 تشرين الثّاني الحالي، والمستمرّة ليومها الثّالث في ريفَي إدلب وحلب، ارتفعت إلى 277". وأوضح أنّ "الحصيلة توزّعت كالتّالي: - 132 قتيلًا من "هيئة تحرير الشّام". - 24 قتيلًا من فصائل "الجيش الوطني". - 93 قتيلًا من قوّات النّظام السّوري والفصائل الموالية له. - مقتل 24 مدنيًّا هم: طفل بالقصف البرّي، و23 بالقصف الجوّي الرّوسي. - مقتل 4 طلّاب جامعيّين بقصف لـ"هيئة تحرير الشّام" على المدينة الجامعيّة في مدينة حلب". وأشار المرصد إلى أنّ "بذلك يرتفع إلى 645 تعداد العسكريّين والمدنيّين الّذين قُتلوا باستهدافات برّيّة ضمن منطقة "الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين- الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان" منذ مطلع العام 2024".

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