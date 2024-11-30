أشار وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا، الى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر بمنطق الحرب الباردة، ولهذا لا يمكن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو معه".
ولفت كوليبا، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إلى أنه "لا يمكن التحدث معه حول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، كما لا يمكن التحدث معه عن الأسلحة النووية، لأن هذه المواضيع تجعله متوترا".
وأضاف "يعتقد أن أوكرانيا كانت محظوظة لأن جو بايدن كان رئيسا للولايات المتحدة في 2022، وإلا لكان وضع كييف أسوأ بكثير".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين اقترحوا إطلاق أدة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر كوليبا: بايدن يفكر بعقلية الحرب الباردة لهذا لا يمكن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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