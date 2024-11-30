أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون، وصولًا إلى تلة حمامص. كما أغارت مسيّرة إسرائيليّة بصاروخ على وطى الخيام". وأشارت إلى أنّ "جنودًا إسرائيليّين عمدوا إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثّقيلة من موقع تمركزهم في محيط بلدة مارون الراس، في اتجاه محيط مستشفى بنت جبيل الحكومي، وعلى عدد من أحياء المدينة".

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على وطى الخيام وقنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون وإطلاق نار باتجاه محيط مستشفى بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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