أعلن مصدر عسكري لوكالة "رويترز"، أنّ السّلطات السّوريّة أغلقت مطار حلب الدولي، وألغت جميع الرّحلات الجوّيّة منه وإليه.
من جهته، أفاد "المرصد السّوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "هيئة تحرير الشام باتت تسيطر على أكثر من نصف مدينة حلب خلال ساعات، من دون أي مقاومة من قبل قّات النّظام السّوري".
وكانت قد زعمت المعارضة السّوريّة المسلّحة، أنّ قوّاتها دخلت إلى وسط مدينة حلب وإلى أحيائها الغربيّة، سيطرت على نحو 7 من الأحياء الغربيّة، مشيرةً إلى أنّ "قوّاتنا سيطرت على الكليّة العسكريّة وكليّة المدفعيّة في حي الزّهراء في مدينة حلب"، بحسب ما نقلت عنها قناة "الجزيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"رويترز": السلطات السورية أغلقت مطار حلب وألغت الرحلات الجوية منه وإليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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