مقتل 27 شخصًا على الأقل نتيجة غرق عبّارة نهرية في وسط نيجيريا

كشف مسؤولون لوكالة "فرانس برس"، عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، نتيجة غرق عبّارة نهريّة في وسط ​نيجيريا​، قرب منطقة دامبو في ولاية كوجي، وفُقدان أثر كثر.

وأوضحت المسؤولة في وكالة إدارة الطّوارئ في الولاية، ساندرا موسى، أنّه "لم يتّضح بعد عدد الأشخاص الّذين كانوا على متن العبّارة، وعادةً لا يتمّ الاحتفاظ بسجل للرّكاب"، مؤكّدةً أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ مستمرّة".

وأشارت إلى أنّه "لم يتّضح بعد سبب الحادث"، وأنّ الغرق قد يكون ناجمًا عن اشتداد للتّيّار المائي أو اصطدام العبّارة بعائق، لافتةً إلى أنّ "مشغّلي القوارب لا توجد عادةً بحوزتهم سترات نجاة".

بدوره، أعرب مكتب حاكم ولاية كوجي أحمد عثمان أودودو، عن أسفه لسقوط ضحايا، وحضّ مشغّلي القوارب الخاصّة والسّلطات المحليّة، على تحسين شروط السّلامة، مبديًا قلقه "خصوصًا لكون معظم الضّحايا من النّساء وصغار التّجار والحرفيّين، الّذين يشاركون في أنشطة تجاريّة مشروعة لكسب لقمة العيش والمساهمة في اقتصاد الولاية".