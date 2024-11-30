أكّد وزير الدّفاع العراقي ثابت محمد العباسي، في تصريح، أنّ "جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافّة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أيّ خطر، جنبًا الى جنب مع بقيّة أبطالنا في القوّات الأمنيّة الأخرى"، مشدّدًا على "أنّنا ساهرون ليلًا ونهارًا لأمنكم وأمن العراق، ولن نسمح بتسلّل أيّ إرهابي أو مخرّب الى أرض بلدنا الحبيب".
وكان قد أعلن نائب قائد العمليّات المشتركة العراقيّة الفريق أوّل الرّكن قيس المحمداوي، في وقت سابق اليوم، أنّ "الحدود العراقيّة- السّوريّة مؤمّنة وآمنة جدًّا من حيث الجهد الفني وتواجد القطعات، كقطاعات الحدود وكذلك التّحصينات كالكتل الكونكريتيّة والأسلاك الشّائكة، بالإضافة إلى نصب الكاميرات وتحليق الطّائرات المسيّرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع العراقي: جيشنا يواصل حماية حدود العراق وسمائه ولن نسمح بتسلل أي إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.