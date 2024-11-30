وزير الدفاع العراقي: جيشنا يواصل حماية حدود العراق وسمائه ولن نسمح بتسلل أي إرهابي

أكّد وزير الدّفاع العراقي ثابت محمد العباسي، في تصريح، أنّ "جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافّة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أيّ خطر، جنبًا الى جنب مع بقيّة أبطالنا في القوّات الأمنيّة الأخرى"، مشدّدًا على "أنّنا ساهرون ليلًا ونهارًا لأمنكم وأمن العراق، ولن نسمح بتسلّل أيّ إرهابي أو مخرّب الى أرض بلدنا الحبيب".

وكان قد أعلن نائب قائد العمليّات المشتركة ​العراق​يّة الفريق أوّل الرّكن قيس المحمداوي، في وقت سابق اليوم، أنّ "الحدود العراقيّة- السّوريّة مؤمّنة وآمنة جدًّا من حيث الجهد الفني وتواجد القطعات، كقطاعات الحدود وكذلك التّحصينات كالكتل الكونكريتيّة والأسلاك الشّائكة، بالإضافة إلى نصب الكاميرات وتحليق الطّائرات المسيّرة".