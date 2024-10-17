صحة ورشاقة

أخصائية تغذية: يفضل تناول الأكلات الغنية بالكولاجين لمدة 3 أيام في الأسبوع

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت أخصائية التغذية ريم العلوي، أن تناول مرق العظام 3 أيام في الأسبوع يساعد على إمداد الجسم بالكولاجين.

 

وأضافت في تصريحات للعربية، أن البروتين يتكون من أحماض أمينية وكذلك بروتين الكولاجين وتوجد مصادره في مرق العظام والأسماك والدجاج وهي المصادر الأكثر وفرة به.

 

وذكرت، أنه لا توجد كمية معينة تؤثر على الاحتياج للكولاجين لكن يفضل تناول مجموعة متنوعة من الأكلات الغنية به لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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