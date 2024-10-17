أخصائية تغذية: يفضل تناول الأكلات الغنية بالكولاجين لمدة 3 أيام في الأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت أخصائية التغذية ريم العلوي، أن تناول مرق العظام 3 أيام في الأسبوع يساعد على إمداد الجسم بالكولاجين.

وأضافت في تصريحات للعربية، أن البروتين يتكون من أحماض أمينية وكذلك بروتين الكولاجين وتوجد مصادره في مرق العظام والأسماك والدجاج وهي المصادر الأكثر وفرة به.

وذكرت، أنه لا توجد كمية معينة تؤثر على الاحتياج للكولاجين لكن يفضل تناول مجموعة متنوعة من الأكلات الغنية به لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

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