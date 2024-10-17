شكرا لقرائتكم خبر مغامرات شتوية في الرياض.. فعاليات تناسب كل الأعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الرياض العديد من الفعاليات المميزة التي تناسب كل الأعمار، ضمن فعاليات تقويم شتاء السعودية؛ الذي يأتي ليقدّم مجموعة من التجارب الفريدة؛ ومن بينها موسم الرياض؛ إحدى أهم الفعاليات والمواسم الكبرى بالسعودية.

وتضم الرياض الكثير من المناطق الشتوية المميزة؛ التي تناسب العائلات والزوار وكذلك محبي المغامرات، مثل موسم سباقات الرياض الذي يأتي بـ 62 ليلة من المتعة مع سابقات الخيول في مضمار الملك عبد العزيز لسباق الخيل ويعتبر جوهرة تاج السباقات السعودية.

كما يمكن حضور معركة العمالقة وهي أكبر حدث للفنون القتالية المختلطة في السعودية يوم 19 أكتوبر، وكذلك مشاهدة مسرحيات مختلفة مثل مسرحية "طالبين القرب" وهي تدور حول رحلة عبر الزمن لاستكشاف قصص الحب الخالد وتُعرض خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وتشهد الرياض أيضًا ضمن تقويم شتاء السعودية، العديد من الفعاليات منها عرض (مارتن لورنس) يوم 18 أكتوبر في (بوليفارد سيتي)، وكذلك سيرك (فونتانا المائي) الذي يضم نافورة موسيقية راقصة عالمية، إلى جانب عروض السيرك الدولية.

ويأتي إطلاق تقويم فعاليات (شتاء السعودية) ضمن برنامج شتاء السعودية؛ والمتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عددًا من المواسم والفعاليات المميزة المقرر إقامتها في سبع وجهات (الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل).

وبإمكان السياح والزوار الراغبين في مزيد من المعلومات عن برنامج (شتاء السعودية) هذا العام؛ زيارة منصة (روح السعودية) والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة من خلال الرابط التالي: https://www.visitsaudi.com/ar/winter